Псковская парусная регата пройдет в 2019 году под знаком Ганзы

15:36, 06 июня 2019, ПАИ

Псковская парусная регата, проведение которой намечено на 11-17 июня 2019 года, пройдет под знаком Ганзы. Об этом эфире ПАИ-Liva рассказал директор регаты Алексей Грунёнышев.

Он уточнил, что в эти дни идет активная подготовка к соревнованиям: установка понтонов, флагов, табличек.

Это уже 16-я регата, а начиналось все в 2004 году с 4 лодок.

«На питание на регате заявки подали 250 человек», - отметил собеседник, отвечая на вопрос о количестве участников. Он добавил, что в этом году регата - Ганзейская.

«Мы разослали по всем ганзейским городам приглашения, пока до конца не знаем, кто точно приедет. В последнее время постоянно приезжают команды из Эстонии, сейчас заявились команды из Латвии, но основная масса - яхтсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, будут спортсмены из Москвы, Новгорода, Пскова. Заявки продолжают поступать», - сказал Алексей Грунёнышев..

Он добавил, что на этой регате пройдет этап кубка России в паралимпийском классе. «Именно в Пскове в 2007 году, накануне Олимпиады-2008, была сформирована наша первая паралимпийская сборная по парусному спорту», - отметил собеседник.