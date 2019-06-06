Летние оздоровительные лагеря готовы принять детей из Пскова

19:59, 06 июня 2019, ПАИ

Наступило долгожданное лето, и в Псковской области заработали детские лагеря. Часть из них уже прошла все стадии проверок и распахнула двери для отдыхающих, другие заканчивают подготовку. Один из них - загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» в Печорском районе, который откроется 19 июня. Именно там власти Пскова решили устроить выездное совещание с участием родителей и журналистов, чтобы обсудить готовность муниципальных летних лагерей к приему детей.

Порядок навели

Лагерь «Солнечный» находится в живописном сосновом бору на берегу лесного озера в деревне Печки. Там есть летние домики для проживания отдыхающих, столовая, площадки для игры в баскетбол и волейбол, поле для мини-футбола, беговые дорожки, баня, медпункт и собственный песчаный пляж с оборудованной купальней.

Во время экскурсии по лагерю участники выезда узнали, что пляж имеет необходимую сертификацию, дно уже обследовали водолазы. К работе с детьми подготовлены два спасателя. Вся территория лагеря обработана от клещей, однако, по замечанию исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской, от этого не будет толка в связи с зарослями кустарника по периметру. Поэтому она попросила администрацию лагеря подготовить смету работ, после чего муниципалитет найдет компанию, которая вырубит растительность. «Такая ситуация недопустима к открытию лагеря», - уверена и. п. главы Пскова.

При осмотре жилых строений нареканий не возникло. Родители констатировали, что все дома были построены в советское время, но выглядят они достойно. Представитель администрации детского оздоровительного лагеря «Солнечный» пояснил, что косметический ремонт проводится регулярно, отремонтирована крыша, в домиках установлены новые пластиковые окна.

«Порядок навели, молодцы», - похвалила Елена Полонская администрацию лагеря. В частности, она осталась довольна столовой, где не только провели ремонт, но и закупили новое оборудование и посуду.

После экскурсии представители власти и родительской общественности поделились впечатлениями от увиденного. Елена Полонская рассказала, что мониторингом условий пребывания детей в загородных оздоровительных лагерях занимаются члены общественного совета партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», региональным координатором которого она является. По мнению и. п. главы Пскова, в «Солнечном» созданы хорошие условия для отдыхающих. Согласились с ней и родители.

Оздоровительный эффект

Однако их заинтересовало, какие оздоровительные мероприятия запланированы для юных псковичей. Представитель руководства лагеря пояснил, что на протяжении всей смены ведется работа по оздоровлению, разрядке и восстановлению ребёнка, его саморазвитию и самореализации, дети получают новые знания и умения. Администрация лагеря подчеркнула, что жизнь в «Солнечном» наполнена активным отдыхом целый день: проводятся учебно-тренировочные занятия по спортивному ориентированию, технике пешеходного туризма, художественной гимнастике, легкой атлетике, баскетболу, плаванию, интеллектуальные, познавательные, творческие мероприятия, игры, конкурсы вечерние дискотеки. А к родительскому дню дети монтируют фильм о том, чем они занимались на протяжении смены.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Луценко пояснила, что оздоровительный эффект определяется к концу смены по нескольким параметрам. Так, например, в начале заезда детей взвешивают, измеряют давление, объем легких, в последние два дня отдыха специалисты повторяют эти манипуляции и смотрят, есть ли положительная динамика.

Данной работой занимается медик, который находится в лагере круглосуточно и при необходимости готов оказать первую медицинскую помощь. Руководство «Солнечного» заметило, что сотрудники медучреждений Пскова охотно едут в командировки в «Солнечный», нет дефицита и в других работниках. Штат лагеря полностью укомплектован, а из желающих работать в пищеблоке выстроилась очередь.

Тему организации питания продолжила Ольга Луценко. Она рассказала, что Роспотребнадзор проверяет лагеря перед открытием и во время их работы, на исследование берут готовую пищу и поставляемые продукты. На данный момент учреждения уже согласовали меню, в качестве примера специалист привела «Солнечный», где питание сбалансированное и соответствует всем требованиям. Оно будет пятиразовым: завтрак, обед, полдник, ужин и вечерник. Готовить еду будут здесь же, как и в других муниципальных загородных лагерях – «Радуге» и «Экологе».

Первый расположен в сосновом бору на берегу озера Ужинское в Гдовском районе, он примет первую смену 22 июня. В настоящее время идет подбор обслуживающего персонала. Педагогическими работниками лагерь укомплектован. Проводится косметический ремонт помещений жилых домиков, столовой, строится стадион, установлены уличные тренажеры.

Безопасность и дороги

Отдельно участники совещания остановились на теме безопасности. Заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора в области ГО и ЧС областного управления МЧС, подполковник внутренней службы Иван Курганов рассказал о том, что в загородных лагерях проведены проверки, в ходе которых выявили ряд нарушений, которые быстро устраняются на стадии подготовки. А в первый день каждой смены сотрудник пожнадзора проводит профилактическое мероприятие и все необходимые инструктажи, беседует с руководством лагеря, персоналом, детьми. Кроме того, в лагерях завершается монтаж автоматической пожарной сигнализации, которая будет выведена на пульт центра мониторинга в Пскове.

Антитеррористическая защищенность в лагерях также обеспечена. К примеру, в «Радуге» по периметру установлено ограждение, есть система видеонаблюдения, на летний период заключается договор с вневедомственной охраной на «тревожную кнопку».

Обсуждался также вопрос подвоза детей из Пскова в загородные лагеря. Старший государственный инспектор УГИБДД УМВД РФ по Псковской области Сергей Михайлов рассказал, что сопровождение организуется для колонны из трех автобусов и более, все силы и средства в наличии.

В числе основных проблем – состояние подъездных путей к лагерям. Дорога к «Солнечному» находится в неплохом состоянии, а к лагерю «Эколог» вблизи деревни Раково Печорского района приходится добираться по проселочной дороге, отметила Елена Полонская. Кстати, первая смена в лагере на живописной территории Изборско-Мальской долины стартовала 6 июня.

Пояснили, что данный участок дороги не поставлен на баланс, а переписка с администрацией Печорского района ощутимых результатов не дала.

Елена Полонская напомнила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение привести в порядок подъездные пути ко всем загородным детским лагерям. В связи с этим, отметила и. п. главы Пскова, будут предприняты необходимые меры. «Там дети занимаются научно-исследовательской деятельностью, в лагере возникает чувство настоящего семейного деревенского отдыха. Он достойный», - заявила и. п. главы Пскова.

Сложные дети

Лагеря с дневным пребыванием детей уже открылись на базах 25 псковских школ. По словам Елены Полонской, особое внимание уделяется детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: «По каждому ребенку, состоящему на различных видах учета, мы имеем представление, что он будет делать летом».

Светлана Котова, заместитель руководителя городского управления образования, уточнила, что не все состоящие на учете дети поедут в лагеря, так как решение зависит от их родителей. Однако по каждому такому ребенку составлен план его летнего отдыха. Она рассказала, что всего детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выдано более 600 путевок в муниципальные лагеря. Кроме того, 450 детей этой категории получат путевки в лагеря области.

Состоящих на учете детей, в первую очередь, направляют в лагеря труда и отдыха. Таких в Пскове 5, в них ребята от 14 лет будут выполнять посильную работу по 3 часа в день, за что получат зарплату. По словам Светланы Котовой, это необходимо, чтобы научить детей труду. Профильные лагеря работают на базе 9-й школы (для будущих старшеклассников совместно с ПсковГУ) и вечерней – «Юный спецназовец». Последний также посещают трудные подростки.

Начальник территориального управления соцзащиты Наталья Хачапуридзе заметила, что проводится и работа с малообеспеченными семьями, нуждающимися в социальной поддержке. Налажен тесный контакт со школами и комиссией по делам несовершеннолетних.

Подводя итог совещания в «Солнечном», Елена Полонская сообщила, что следующий выезд запланирован в лагерь «Радуга». После этого будет составлена резолюция, включающая предложения по улучшению материально-технической базы летних оздоровительных учреждений, которую направят председателю общественного совета проекта «Крепкая семья», депутату Госдумы Ольге Баталиной. Региональный координатор проекта пояснила, что на данный момент правительство РФ разрабатывает новую концепцию оздоровления детей в лагерях.

В заключение Елена Полонская пожелала сотрудникам лагерей удачи, терпения и бдительности: «Мы доверяем вам самое дорогое, что у нас есть – детей».