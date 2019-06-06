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Общество

Обнародован перечень самых частых ошибок на вывесках Пскова

Перечень ошибок, наиболее часто допускаемых в Пскове при оформлении вывесок и афиш на фасадах зданий, составили студенты ПсковГУ. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в рамках акции «Чистый город — хорошая речь» была сформирована группа единомышленников. Она получила назание «Грамотная полиция». В ее состав вошли 40 студентов университета.

Оценивали внешние атрибуты города — баннеры, объявления, лайтбоксы. Как уточнила куратор акции, доцентом кафедры дефектологии ПсковГУ, кандидат филологических наук Зинаида Митченко, все это «сопровождает, дополняет, а во многом и создает визуальный образ города».

В перечень ошибок вошли: отсутствие дефиса, например, в словах кафе-бар, хот-дог. Не выделяются кавычками наименования компаний и организаций, не ставятся запятые между однородными членами предложения, между простыми предложениями в составе сложноподчиненного. Есть и отдельный вид ошибок — опечатки, возникающие при торопливости оформителей. Например, «благоустройста», «достовка пиццы».

Всего в фотобанке студентов около 200 снимков с подобными ошибками.

«Акция очень полезна молодёжи, у ребят развивается орфографическая и пунктуационная зоркость, умение точно квалифицировать ошибки, исправлять их, пользоваться справочной литературой и интернет-ресурсами для разработки лингвистической справки», – пояснила Зинаида Митченко.

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