Для воспитанников Сергея Оверкина в Псковской парусной регате будет свой стартовый этап

16:20, 06 июня 2019, ПАИ

В Псковской парусной регате, старт которой датут 11 июня, запланирован отдельный этап для воспитанников школы парусного спорта Сергея Оверкина. Об этом в эфире ПАИ - Live сообщил директор регаты Алексей Грунёнышев. Он уточнил, что именно в рамках состязаний несколько лет назад впервые прозвучала идея возродить подготовку своих спортсменов в Пскове. И первым тренером для мальчишек стал именно Сергей Оверкин. Сейчас у него занимаются 20 ребят.

«И это уже целое движение», - добавил директор регаты, уточнив при этом, что для Псковской области одного тренера катастрофически мало.

«Сейчас парусный спорт в регионе держится на энтузиасте, том самом Оверкине», - сказал он.

При этом псковские ребята уже прилично выступают в классе «Кадет», «Оптимист». «Если район и город смогут как-то финансово поддержать, то движение вперед ускорится», - заключил гость эфира.

Парусная регата традиционно проходит в первый летний месяц в Псковской области. Гостями 16-й регаты станут спортсмены из Московской, Ленинградской областей, Эстонии и Латвии. Мероприятие пройдет под знаком Ганзы.