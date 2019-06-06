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Спорт

Для воспитанников Сергея Оверкина в Псковской парусной регате будет свой стартовый этап

В Псковской парусной регате, старт которой датут 11 июня, запланирован отдельный этап для воспитанников школы парусного спорта Сергея Оверкина. Об этом в эфире ПАИ - Live сообщил директор регаты Алексей Грунёнышев. Он уточнил, что именно в рамках состязаний несколько лет назад впервые прозвучала идея возродить подготовку своих спортсменов в Пскове. И первым тренером для мальчишек стал именно Сергей Оверкин. Сейчас у него занимаются 20 ребят. 

«И это уже целое движение», - добавил директор регаты, уточнив при этом, что для Псковской области одного тренера катастрофически мало. 

«Сейчас парусный спорт в регионе держится на энтузиасте, том самом Оверкине», - сказал он.

При этом псковские ребята уже прилично выступают в классе «Кадет», «Оптимист». «Если район и город смогут как-то финансово поддержать, то движение вперед ускорится», - заключил гость эфира.

Парусная регата традиционно проходит в первый летний месяц в Псковской области. Гостями 16-й регаты станут спортсмены из Московской, Ленинградской областей, Эстонии и Латвии. Мероприятие пройдет под знаком Ганзы

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