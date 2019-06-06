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В 2021 году Псковская область может вновь принять Чемпионат мира среди яхт в классе «Микро»

В 2021 году в Псковской области может вновь пройти этап Чемпионата мира по парусному спорту среди яхт класса «Микро». Соответствующую заявку уже подали организаторы Псковской парусной регаты, сообщили директор соревнований Алексей Грунёнышев в эфире проекта ПАИ-live, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Грунёнышев напомнил, что регион уже принимал соревнования мирового уровня в 2016 году. «Тогда мы показали всему миру, что мы тут можем сделать, какой уровень у нас. Все были в восторге, уверен, что люди захотят приехать ещё раз», - заявил он.

Гость эфира добавил, что заявка будет рассмотрена осенью. «Надеемся, что эти крупные соревнования нам удастся принять. Мы способны показать достойный уровень организации», - заключил он.

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