В 2021 году Псковская область может вновь принять Чемпионат мира среди яхт в классе «Микро»

16:21, 06 июня 2019, ПАИ

В 2021 году в Псковской области может вновь пройти этап Чемпионата мира по парусному спорту среди яхт класса «Микро». Соответствующую заявку уже подали организаторы Псковской парусной регаты, сообщили директор соревнований Алексей Грунёнышев в эфире проекта ПАИ-live, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Грунёнышев напомнил, что регион уже принимал соревнования мирового уровня в 2016 году. «Тогда мы показали всему миру, что мы тут можем сделать, какой уровень у нас. Все были в восторге, уверен, что люди захотят приехать ещё раз», - заявил он.

Гость эфира добавил, что заявка будет рассмотрена осенью. «Надеемся, что эти крупные соревнования нам удастся принять. Мы способны показать достойный уровень организации», - заключил он.