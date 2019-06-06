Детский инжиниринговый центр создают в Псковской области

16:56, 06 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, директор Союза «Автопром Северо-Запад» Майя Свиридова и врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина договорились о сотрудничестве. В рамках реализации подписанного ими на Петербургском экономическом форуме соглашения, будет открыт детский инжиниринговый центр «Автопром Северо-Запад». При его создании будут ориентироваться на базовые кафедры и компетенции ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Детский инжиниринговый центр даст возможность ранней профориентации детей, позволит развивать у них научно-техническое творчество, навыки ведения бизнеса и проектной работы, будет популяризировать рабочие и инженерные профессии.

Михаил Ведерников заявил, что подписанное соглашение позволит решить сразу две задачи, одна из которых – кадры. «Наш ПсковГУ в последнее время стремительно развивается, участвует в различных программах, заключает соглашения с потенциальными партнерами. Нам важно, чтобы он стал площадкой для подготовки востребованных кадров, чтобы у наших ребят была возможность проходить практику на предприятиях «Автопром Северо-Запад», — отметил губернатор.

Второе направление, по которому будет вестись работа в рамках соглашения, - это участие предприятий региона в цепочке потенциальных поставщиков продукции, комплектующих для заводов кластера «Автопром Северо-Запад».

«У нас задача создать в регионе многоуровневую цепочку поставщиков. Мы имеем все виды компетенций, чтобы помочь предприятиям», — отметила Майя Свиридова. При этом она особое внимание уделила работе с молодежью, поскольку «все начинается с деток». «Для нас очень важное значение имеет открытие детского инжинирингового центра, где будут не просто реализовываться образовательные блоки, вестись профориентация, а будет организовано участие ребят в конкретных проектах, которые будут координироваться участниками кластера — производителями и поставщиками», — пояснила директор Союза «Автопром Северо-Запад».

Наталья Ильина сообщила, что создание инжиниринговой школы уже началось, достигнута договорённость об открытии базовой кафедры, выделена необходимая инфраструктура для центра, определены кураторы.

Подписанное трехсторонее соглашение будет способствовать реализации в Псковской области общественно значимых научно-образовательных, исследовательских проектов и инициатив в сфере совершенствования механизмов подготовки квалифицированных кадров для экономики региона.

Союз «Автопром Северо-Запад» заявил о готовности участвовать в создании экзаменационного центра на базе ПсковГУ, в дополнительной профессиональной подготовке экспертов вуза и работников предприятий области.

Ещё одно направление, прописанное в соглашении, - это организация ознакомительных экскурсий, практик для учащихся и стажировок для выпускников профессиональных образовательных организаций региона на предприятиях кластера «Автопром Северо-Запад». В ПсковГУ будет заниматься разработкой и реализацией программы дополнительной профессиональной подготовки работников предприятий и организаций области в рамках перехода на применение профессиональных стандартов.