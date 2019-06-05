Тело мужчины найдено в одном из дворов Великих Лук
Следователи выясняют причины гибели 58-летнего жителя Великих Лук. Его тело было обнаружено у стен многоквартирного дома в микрорайоне Северный 5 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Следов насильственной смерти на теле погибшего нет. Эксперты заявили о травмах, характерных для падения с большой высоты.
В ведомстве уточнили, что мужчина до недавнего времени проживал один, несколько лет назад у него трагически погиб отец. Родственники охарактеризовали погибшего как человека замкнутого.
Проводятся проверки, устанавливаются причины произошедшего, опрашиваются соседи погибшего великолучанина.