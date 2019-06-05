0
19:45
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
11:00
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
18:13
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
11:53
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
19:30
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
13:53
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
16:07
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
Еще новости
Происшествия

Тело мужчины найдено в одном из дворов Великих Лук

Следователи выясняют причины гибели 58-летнего жителя Великих Лук. Его тело было обнаружено у стен многоквартирного дома в микрорайоне Северный 5 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следов насильственной смерти на теле погибшего нет. Эксперты заявили о травмах, характерных для падения с большой высоты.

В ведомстве уточнили, что мужчина до недавнего времени проживал один, несколько лет назад у него трагически погиб отец. Родственники охарактеризовали погибшего как человека замкнутого.

Проводятся проверки, устанавливаются причины произошедшего, опрашиваются соседи погибшего великолучанина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
05 июня 2019
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
05 июня 2019
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
04 июня 2019
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
04 июня 2019
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
03 июня 2019
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
30 мая 2019
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
29 мая 2019
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
27 мая 2019
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус

Идет загрузка...