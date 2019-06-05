0
19:45
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
11:00
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
18:13
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
11:53
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
19:30
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
13:53
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
16:07
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
Еще новости
Происшествия

36 фальшивых банкнот обнаружил Центробанк в Псковской области

В первом квартале года в Псковской области обнаружены 36 фальшивых банкнот, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении Центробанка России.

В частности, выявлены 24 поддельные купюры Банка России номиналом 5000 рублей и восемь – номиналом 1000 рублей, а также банкноты иностранных государств – три стодолларовые купюры США и купюра в 500 евро. Большая часть поддельных купюр была сбыта в Пскове и Великих Луках.

В банке сравнили результаты с аналогичным периодом 2018 года, тогда было выявлено фальшивок на 14,3% больше.

 «Множество подделок обнаружено в торговых точках одной из федеральных торговых сетей. На станциях АЗС крупной региональной нефтепродуктовой компании с января по май 2019 года экспертами по исследованию денежных знаков Банка России было обнаружено шесть банкнот, имеющих признаки подделки», – рассказал управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
05 июня 2019
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
05 июня 2019
Неоднократно уходившего из дома подростка из Опочки снова ищет полиция
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
04 июня 2019
Из-за ДТП затруднено движение на трассе Псков - Изборск
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
04 июня 2019
ФОТОФАКТ: «Пункт назначения по-великолукски» - бревно выпало из грузовика перед легковым автомобилем
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
03 июня 2019
Автомобиль с псковскими номерами въехал в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
30 мая 2019
Сотрудники ИК-4 вытащили женщину из-под перевернувшегося на трассе Псков – Гдов микроавтобуса
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
29 мая 2019
В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
27 мая 2019
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус

Идет загрузка...