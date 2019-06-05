36 фальшивых банкнот обнаружил Центробанк в Псковской области

17:52, 06 июня 2019, ПАИ

В первом квартале года в Псковской области обнаружены 36 фальшивых банкнот, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении Центробанка России.

В частности, выявлены 24 поддельные купюры Банка России номиналом 5000 рублей и восемь – номиналом 1000 рублей, а также банкноты иностранных государств – три стодолларовые купюры США и купюра в 500 евро. Большая часть поддельных купюр была сбыта в Пскове и Великих Луках.

В банке сравнили результаты с аналогичным периодом 2018 года, тогда было выявлено фальшивок на 14,3% больше.

«Множество подделок обнаружено в торговых точках одной из федеральных торговых сетей. На станциях АЗС крупной региональной нефтепродуктовой компании с января по май 2019 года экспертами по исследованию денежных знаков Банка России было обнаружено шесть банкнот, имеющих признаки подделки», – рассказал управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Савин.