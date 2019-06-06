Ужесточить наказание за уничтожение мест обитания животных предлагают парламентарии Северо-Запада

17:54, 06 июня 2019, ПАИ

Ужесточить наказание за уничтожение мест обитания животных предлагают парламентарии-члены Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). Соответствующую законодательную инициативу об установлении мер административной ответственности одобрили делегаты 56-й конференции ПАСЗР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Отмечается, что за последние 50 лет деятельность человека стала причиной уничтожения около 60% всех млекопитающих, птиц и рептилий на земле. Причинами массового вымирания животных является вырубка лесов, распахивание полей, а также охота.

Одобренный делегатами законопроект предлагает ужесточить административную ответственность за правонарушения в этой сфере. Предлагаемый размер штрафов варьируется от 500 до 10 тысяч рублей. Однако члены ПАСЗР считают, что действующие размеры административных штрафов за уничтожение лесной инфраструктуры, сенокосов и пастбищ следует существенно увеличить.