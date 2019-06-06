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Общество

На ускорении введения системы бронирования времени пересечения границы настаивает ПАСЗР

Александр Котов

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России настаивает на ускорении введения системы бронирования времени пересечения границы в пунктах пропуска. Соответствующее обращение парламентарии направят в Правительство России. Такое решение было принято на 56-й Конференции ПАСЗР в Петрозаводске 6 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Текст обращения в Правительство подготовил псковский парламент. Парламентарии просят утвердить правила пользования системой резервирования, утвердить перечень поэтапного включения в неё пунктов пропуска, расположенных в границах СЗФО.

Спикер Псковского Собрания и председатель ПАСЗР Александр Котов напомнил коллегам по Ассоциации, что система электронного резервирования очереди была опробована на пунктах пропуска в Псковской области. «В принципе, этот опыт был признан успешным, но, к сожалению, эта практика не нашла своего применения. Но на самом деле, это очень важно», - подчеркнул Александр Котов.

По его словам, внедрение системы бронирования отразится на увеличении турпотока, а также будет полезно для бизнеса. «Людям, которые занимаются инвестиционными проектами и с одной, и с другой стороны границы, очень важно пересекать границу, планируя своё время», - сказал Александр Котов.

Он также напомнил, что вопрос обсуждался на заседании Постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. Тогда в дискуссии приняли участие представители таможни, Пограничного управления и туристической индустрии и все поддержали идею. «Я думаю, что наше обращение поможет сдвинуть решение этого вопроса. Очень надеюсь, что в скором времени система резервирования времени пересечения государственной границы заработает на наших международных автомобильным пунктам пропуска», - подытожил Александр Котов.

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