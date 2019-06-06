Парламентарии Северо-Запада предлагают усовершенствовать законодательство по ТКО

18:10, 06 июня 2019, ПАИ

Парламентарии Северо-Запада предлагают усовершенствовать законодательство по ТКО. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, делегаты конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России поддержали изменения в два федеральных закона: «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части уточнения вопросов местного значения муниципальных образований и в закон «Об отходах производства и потребления».

Председатель законодательного собрания Республики Карелия Эллисан Шандалович поблагодарил коллег за поддержку законопроекта. Он отметил, что это очень важная инициатива, которая должна определить зоны ответственности на различных уровнях, в том числе муниципалитетов и сельских поселений. По его словам, это повлияет на наведение порядка в сфере обращения с отходами.

Поддержанные изменения в закон «Об отходах производства и потребления» направлены на снижение транспортной составляющей в структуре стоимости услуги регионального оператора по обращению с отходами. Законопроект предусматривает возможность накопления ТКО в местах, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Речь идёт об отдалённых малонаселённых поселениях с низкими объёмами накопления мусора.