Вологодские депутаты предлагают не снимать многодетных из очереди на жильё, если они получили деньги вместе участка

18:17, 06 июня 2019, ПАИ

Депутаты Вологодской области подготовили законодательную инициативу, благодаря которой многодетные семьи смогут сохранить место в очереди на жильё в том случае, если вместо земельного участка под строительство дома они получили деньги. Предложение вологодских парламентариев поддержали члены Парламентской Ассоциации Северо-Запада России на конференции 6 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Авторы законодательной инициативы предлагают внести изменения в статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации. Подготовить поправки они решили в связи с ситуацией, сложившейся в ряде регионов, когда органы местного самоуправления снимают с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях многодетные семьи, которые вместо полагающегося им по закону бесплатного земельного участка выбрали единовременную денежную выплату. Органы власти расценивают компенсацию как выделение средств на приобретение или строительство жилья.

По словам депутата Законодательного Собрания Вологодской области Ларисы Кожевиной, получается, что нормы федерального законодательства применяются не в пользу граждан, а в результате многодетные оказываются в неравных условиях.

Председатель ПАСЗР, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов уточнил, при каких условиях многодетная семья может быть исключена из очереди на жильё: когда построен дом или когда приобретена квартира.

«Только когда они полностью будут обеспечены жилыми помещениями в соответствии с установленными нормами», - ответила Лариса Кожевина.

Если поправка будет внесена в Жилищный кодекс РФ, то многодетные смогут оставаться на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещения, в случае если взамен предоставления им земельного участка они получили иные меры социальной поддержки.