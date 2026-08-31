Соцфонд опубликовал график выплат пенсий и пособий на сентябрь в Псковской области

10:04, 31 августа 2026, ПАИ

Отделение Социального фонда России по Псковской области опубликовало график зачисления пенсий и пособий на сентябрь 2026 года. Информация опубликована в официальном канале ОСФР по региону на платформе MAX.

Выплаты на банковские счета поступят в несколько этапов: 3 сентября – единое пособие на детей от рождения до 17 лет, пособие для беременных, выплаты на первого ребёнка до трёх лет, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, а также ежемесячные выплаты на детей военнослужащих и из средств материнского капитала. 8 сентября перечислят пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей.

Пенсии через кредитные организации придут тремя волнами – 9, 11 и 22 сентября. Для доставки через отделения почтовой связи выплаты распределены с 5 по 25 сентября согласно внутреннему графику почты. В ведомстве напомнили, что детские пособия перечисляются едиными датами: в текущем месяце за предыдущий.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр Социального фонда по номеру 8-800-100-00-01 (режим работы: понедельник – четверг с 08:30 до 18:00, пятница – до 15:30). Специалисты готовы проконсультировать граждан по срокам и порядку получения выплат.

Как сообщалось ранее, страховые пенсии увеличат 1 февраля и 1 апреля 2027 года. С 1 февраля их проиндексируют в соответствии с реальным уровнем инфляции, сложившимся по итогам 2026 года, а с 1 апреля последует дополнительная корректировка с учётом финансовых показателей Социального фонда.