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Культура

Бюст Пушкина установили в Михайловском

6 июня в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры в день рождения поэта в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоялось открытие бюста поэта, который преподнесли в дар музею-заповеднику гости из Германии.

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева, инициировано это событие Немецким Пушкинским обществом, руководителем которого является графиня Клотильда фон Ринтелен, праправнучка Пушкина. Меценатом выступила фирма «Promota.de GmbH».

Автор бюста — немецкий скульптор и художник Анна Франциска Шварцбах. Художница рассказала, что серьезно занималась изучением автопортретов и портретов русского поэта. Над бюстом она работала в большей степени ориентируясь именно на автопортреты Пушкина.

Подарок из Германии установили в «Льняном амбаре» — в выставочном зале, расположенном в мемориальной усадьбе поэта «Михайловское». 

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