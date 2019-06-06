Псковская область присоединилась к соглашению о создании проектных модельных библиотек
Псковская область первой присоединилась к соглашению о создании проектных модельных библиотек. Соответствующий документ в рамках Петербургского экономического форума подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
Соглашение между Российской государственной библиотекой, Российским книжным союзом и Фондом содействия социальному развитию «Инносоциум» предполагает открытие модельных библиотек — «проектных офисов» по развитию культуры и образования в субъектах РФ.
Псковская область активно подключится к реализации проекта с 2020 года. Всего же в год в России планируется открывать около 100 современных библиотечных центров.