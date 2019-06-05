Год условно получил пскович за кражу телевизора

20:50, 06 июня 2019, ПАИ

Псковский городской суд признал виновным 28-летнего местного жителя в краже телевизора из чужой квартиры и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что мужчина в феврале 2019 года в Пскове через открытое окно залез внутрь квартиры на улице Боровой, 40а. Оттуда он похитил телевизор LG стоимостью 7 тысяч 101 рубль 25 копеек, принадлежащий потерпевшей. После чего с похищенным вылез через окно на кухне на улицу.

Суд с учётом смягчающих и отсутствия отягчающих по делу обстоятельств назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.