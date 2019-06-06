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Общество

Глава Минкультуры РФ: В Пскове замечательный театр

«В Пскове замечательный театр. Я был там несколько раз, его реконструкция и реставрация проведены полностью за федеральные деньги. У театра деятельная история и действительно большой творческий потенциал», - заявил Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме, комментируя информацию о возможном объединении Псковского театра драмы имени Пушкина с Российским государственным академическим театром драмы имени Пушкина.

Владимир Мединский

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Владимир Мединский отметил, что министерство культуры России пока не получало никаких официальных писем или обращений по вопросу объединения театров. «Получим обращение – посмотрим. Это зависит от большого числа факторов», - заявил он.

Министр также подчеркнул, что соответствующее решение будет приниматься, исходя из экономики и, в первую очередь, из желания и возможностей псковичей, петербуржцев и коллективов театров. «Это дело внутриотраслевое, внутритеатральное. Поэтому ориентироваться будем на коллективы самих театров и финансовые возможности», - отметил Владимир Мединский.

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