На 25 тысяч рублей оштрафована псковичка за неоднократную продажу несовершеннолетним алкоголя

21:54, 06 июня 2019, ПАИ

Псковский городской суд признал виновной 52-летнюю жительницу Пскова в неоднократной продаже несовершеннолетним алкоголя и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в середине февраля 2019 года подсудимую привлекли к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Алкоголь она продавала в магазине «Кристалл», который расположен на улице Красноармейской, 29. Однако в начале марта 2019 года женщина снова продала несовершеннолетнему бутылку пива емкостью 0,47 литра с содержанием алкоголя 5%.

По итогам рассмотрения дела суд назначил псковичке наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.