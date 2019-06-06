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Общество

51 пскович заболел кишечными инфекциями на прошлой неделе

51 житель Псковской области заболел острыми кишечными инфекциями с 27 мая по 2 июня. В Пскове таких заболеваний было зарегистрировано 20, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Во всех муниципалитетах Псковской области заболеваемость острыми кишечными инфекциями не поднялась выше максимально прогнозируемого уровня.

В ходе проверок сотрудники регионального ведомства исследовали 89 проб воды, из них 12 не соответствуют требованиям. Они также проверили 253 смыва и 116 пищевых продуктов. В первом случае требованиям не соответствовали 3 пробы, во втором —9.

Специалисты управления за неделю составили 55 протоколов об административных правонарушениях, выдали 8 предписаний об устранении нарушений и 9 представлений.

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