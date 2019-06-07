0
09:45
Иван Цецерский уходит с поста секретаря Псковского городского отделения «Единой России»
20:37
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
19:59
Летние оздоровительные лагеря готовы принять детей из Пскова
17:44
На ускорении введения системы бронирования времени пересечения границы настаивает ПАСЗР
17:19
Псковская область вошла в топ-5 регионов для путешествий по пушкинским местам
16:56
Детский инжиниринговый центр создают в Псковской области
16:28
Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» приобретает популярность среди жителей Псковской и Новгородской области
Еще новости
Общество

Душевые кабины и холодильники появятся в российских поездах

Новые плацкартные и купейные вагоны с микроволновками, душевыми кабинами и холодильниками закупила Федеральная пассажирская компания, заявил её директор Петр Иванов в интервью газете «Известия»

Петр Иванов пояснил, что многие пассажиры просили сделать душевые кабины в поездах, особенно в тех, которые идут на юг. На данный момент душ предусмотрен во всех новых вагонах, им можно пользоваться бесплатно.

Контракт на закупку таких вагонов был подписан с Тверским вагоностроительным заводом на семь лет, в нем значится 3731 вагон. Также в новых вагонах будут сейфы, покупейное регулирование температуры, затемняющие шторы на окнах и другие атрибуты для акомфорта пассажиров.

Во время поездки будет можно использовать информационный портал - загрузить фильм, посмотреть маршрут и узнать интересные факты о городах, через которые проезжают поезда

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Иван Цецерский уходит с поста секретаря Псковского городского отделения «Единой России»
07 июня 2019
Иван Цецерский уходит с поста секретаря Псковского городского отделения «Единой России»
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
06 июня 2019
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
На ускорении введения системы бронирования времени пересечения границы настаивает ПАСЗР
06 июня 2019
На ускорении введения системы бронирования времени пересечения границы настаивает ПАСЗР
Псковская область вошла в топ-5 регионов для путешествий по пушкинским местам
06 июня 2019
Псковская область вошла в топ-5 регионов для путешествий по пушкинским местам
Детский инжиниринговый центр создают в Псковской области
06 июня 2019
Детский инжиниринговый центр создают в Псковской области
Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» приобретает популярность среди жителей Псковской и Новгородской области
06 июня 2019
Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» приобретает популярность среди жителей Псковской и Новгородской области
Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья
06 июня 2019
Купаться в Великой в черте Пскова небезопасно для здоровья 1
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей
06 июня 2019
Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей

Идет загрузка...