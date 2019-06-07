Душевые кабины и холодильники появятся в российских поездах

08:44, 07 июня 2019, ПАИ

Новые плацкартные и купейные вагоны с микроволновками, душевыми кабинами и холодильниками закупила Федеральная пассажирская компания, заявил её директор Петр Иванов в интервью газете «Известия».

Петр Иванов пояснил, что многие пассажиры просили сделать душевые кабины в поездах, особенно в тех, которые идут на юг. На данный момент душ предусмотрен во всех новых вагонах, им можно пользоваться бесплатно.

Контракт на закупку таких вагонов был подписан с Тверским вагоностроительным заводом на семь лет, в нем значится 3731 вагон. Также в новых вагонах будут сейфы, покупейное регулирование температуры, затемняющие шторы на окнах и другие атрибуты для акомфорта пассажиров.

Во время поездки будет можно использовать информационный портал - загрузить фильм, посмотреть маршрут и узнать интересные факты о городах, через которые проезжают поезда