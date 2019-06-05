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Годовалая девочка пострадала в ДТП на трассе Новгород - Псков

Девочка 2018 года рождения пострадала в ДТП на трассе Новгород – Псков 6 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла в 14:25 на повороте на деревню Кебь в Псковском районе. 42-летний водитель ВАЗ-2104 выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди «Шевроле Лачетти», в результате чего автомобиль догнал впереди идущий транспорт. За рулем иномарки была 35-летняя женщина. В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗа и маленькая пассажирка «Шевроле».

В этот же день в 10:15 в Красногородском районе на дороге Красногородск - Велье скутер съехал в правый кювет по ходу движения. 44-летний скутерист госпитализирован.

В 18:50 в Острове у дома № 2/309 по улице Шумейко «Опель Калибра» врезался в ехавший в попутном направлении «Рено Сандеро». В результате ДТП пострадали 36-летний и 44-летний автомобилисты.

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