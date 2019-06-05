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Условный срок получил житель Дедовичского района, угрожавший сожительнице убийством

К 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год приговорён 54-летний житель Дедовичского района, угрожавший своей сожительнице убийством. Такое решение принял мировой судья судебного участка №4 Дедовичского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Преступление мужчина совершил 2 апреля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, он поссорился с сожительницей. С целью напугать её и оказать психическое воздействие, взял топор и замахнулся на женщину, при этом высказал угрозу убийством.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (совершение угрозы убийством, когда имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Приговор суда не вступил в законную силу.

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