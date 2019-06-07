0
12:38
Соглашение о взаимодействии заключила Псковская область с Россотрудничеством
12:14
Из-за жары на улицах Пскова плавится асфальт
12:12
Псковский сбитень оценил полпред Александр Гуцан на ПМЭФ
10:55
Псковский зооприют «Лесопилка» устроит субботник в связи с переездом
09:45
Иван Цецерский уходит с поста секретаря Псковского городского отделения «Единой России»
20:37
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
19:59
Летние оздоровительные лагеря готовы принять детей из Пскова
Еще новости
Общество

Псковская область вошла в число регионов с низким уровнем заболеваемости коклюшем

По итогам 2018 года Псковская область вошла в число регионов с низким уровнем заболеваемости коклюшем. Показатель на 100 тысяч населения составил 0,31, тогда как в Санкт-Петербурге он достиг 19,5. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», размещённом на официальном сайте Роспотребнадзора.

В документе отмечается, что только в четырёх регионах России в прошлом году не было выявлено случаев заболевания коклюшем: в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.  При этом в Карачаево-Черкессии эта болезнь не регистрировалась более 10 лет.

«На протяжении нескольких лет динамика заболеваемости коклюшем на территории России характеризовалась колебанием показателей в пределах 2,5–5,6 на 100 тыс. населения», - говорится в докладе. В 2018 году зафиксировано увеличение числа случаев коклюша. В целом по стране выявлены 10 тыс. 423 фактов, показатель заболеваемости составил 7,1 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2017 года в 1,9 раза. Выявлен один летальный случай.

Среди заболевших 91,46% - дети в возрасте до 14 лет, 4,13% - от 15 до 17 лет, 4,41% - взрослые. Наибольший показатель заболеваемости приходится на детей до 1 года – 113,82 на 100 тыс. новорожденных, в 2017 году эта цифра была 66,7.

В докладе подчёркивается, что в последние 6 лет охват прививками населения превышал регламентированные показатели Всемирной организации здравоохранения. В 2018 году своевременно провакцинированы против коклюша были 96,62% детей до года и 96,46% - до двух лет. В числе отстающих по вакцинации детей до года названы Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика и Чувашия. Нормативный показатель своевременности охвата ревакцинацией детей до двух лет не достигнут в 5 субъектах страны: Ненецком автономном округе, Чечне, Республике Крым, Ханты-Мансийском автономном округе и Чувашской Республике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Соглашение о взаимодействии заключила Псковская область с Россотрудничеством
07 июня 2019
Соглашение о взаимодействии заключила Псковская область с Россотрудничеством
Из-за жары на улицах Пскова плавится асфальт
07 июня 2019
Из-за жары на улицах Пскова плавится асфальт
Псковский сбитень оценил полпред Александр Гуцан на ПМЭФ
07 июня 2019
Псковский сбитень оценил полпред Александр Гуцан на ПМЭФ
Псковский зооприют «Лесопилка» устроит субботник в связи с переездом
07 июня 2019
Псковский зооприют «Лесопилка» устроит субботник в связи с переездом
Иван Цецерский уходит с поста секретаря Псковского городского отделения «Единой России»
07 июня 2019
Иван Цецерский уходит с поста секретаря Псковского городского отделения «Единой России»
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
06 июня 2019
Михаил Ведерников поучаствовал в заседании консультативной комиссии Госсовета России
На ускорении введения системы бронирования времени пересечения границы настаивает ПАСЗР
06 июня 2019
На ускорении введения системы бронирования времени пересечения границы настаивает ПАСЗР
Псковская область вошла в топ-5 регионов для путешествий по пушкинским местам
06 июня 2019
Псковская область вошла в топ-5 регионов для путешествий по пушкинским местам

Идет загрузка...