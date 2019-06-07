Псковская область вошла в число регионов с низким уровнем заболеваемости коклюшем

11:22, 07 июня 2019, ПАИ

По итогам 2018 года Псковская область вошла в число регионов с низким уровнем заболеваемости коклюшем. Показатель на 100 тысяч населения составил 0,31, тогда как в Санкт-Петербурге он достиг 19,5. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», размещённом на официальном сайте Роспотребнадзора.

В документе отмечается, что только в четырёх регионах России в прошлом году не было выявлено случаев заболевания коклюшем: в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. При этом в Карачаево-Черкессии эта болезнь не регистрировалась более 10 лет.

«На протяжении нескольких лет динамика заболеваемости коклюшем на территории России характеризовалась колебанием показателей в пределах 2,5–5,6 на 100 тыс. населения», - говорится в докладе. В 2018 году зафиксировано увеличение числа случаев коклюша. В целом по стране выявлены 10 тыс. 423 фактов, показатель заболеваемости составил 7,1 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2017 года в 1,9 раза. Выявлен один летальный случай.

Среди заболевших 91,46% - дети в возрасте до 14 лет, 4,13% - от 15 до 17 лет, 4,41% - взрослые. Наибольший показатель заболеваемости приходится на детей до 1 года – 113,82 на 100 тыс. новорожденных, в 2017 году эта цифра была 66,7.

В докладе подчёркивается, что в последние 6 лет охват прививками населения превышал регламентированные показатели Всемирной организации здравоохранения. В 2018 году своевременно провакцинированы против коклюша были 96,62% детей до года и 96,46% - до двух лет. В числе отстающих по вакцинации детей до года названы Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика и Чувашия. Нормативный показатель своевременности охвата ревакцинацией детей до двух лет не достигнут в 5 субъектах страны: Ненецком автономном округе, Чечне, Республике Крым, Ханты-Мансийском автономном округе и Чувашской Республике.