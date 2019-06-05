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Водовоз наехал на «Шкоду» в Петербурге

6 июня в Санкт-Петербурге на улице Глинки у Мариинского театра трактор с прицепом наехал на «Шкоду». Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что водовоз въехал передними колесами в заднее стекло легкового автомобиля и разбил его. Пострадавших нет.

Пользователи предполагают, что «Шкода» затормозила, а вслед за ней трактор, у которого тормоза на задних колесах. При этом бочка, скорее всего, была наполнена водой только наполовину, и по инерции произошел всплеск. «Потом как толкнет вперёд, а тракторист ногу с тормоза убрал», — считают автолюбители.

В комментариях аварию окрестили «тотальным водопоем».

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