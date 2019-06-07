ФОТОФАКТ: Борщевик преградил дорогу в детский сад в Пскове

11:51, 07 июня 2019, ПАИ

Жители жилого комплекса «Европа» взывают о помощи. Их пешеходная дорожка между улицами Венской и Пражской стала опасна для людей. А все потому, что рядом вырос борщевик. Ранней весной, когда высота этого растения была не так велика, на него не обращали особого внимания. Но сейчас лапы борщевика плотно подступили к тропинке и грозят обжечь проходящих мимо людей.

С жалобой на заросли ядовитого растения псковичи обратились на сайт главы региона Михаила Ведерникова.

«Крайних не найти. Управляющая компания отказывается, ссылаясь на то, что это должен делать застройщик. Но застройщик ещё с зимы даже не соизволил почистить дороги от песка (УК так же говорит, что это обязанности застройщика). Кто крайний? Вот-вот открываются ясли на Пражской, получается, что для того, чтобы попасть в ясли с улицы Венской, необходимо преодолеть дорогу борщевика и клубы пыли, которые поднимаются от тонн песка на дороге. Что это за дорога смерти?!», - пишет Екатерина Безкоровайнова и от имени жителей микрорайона просит помочь в решении вопроса.