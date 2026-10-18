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Общество

Семейная память станет историей города: великолучане могут передать свои документы в архив

Отделение архива в Великих Луках активно сотрудничает с жителями города и региона. Как горожане могут передать на хранение личные и семейные документы, рассказала начальник отделения Государственного архива Псковской области в Великих Луках Надежда Лопатина в интервью «Первому Псковскому» в эфире программы «Лики Лук», сообщает «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

«Каждый год мы принимаем документы в фонды личного происхождения. Для нас это не просто бумаги – это живая история, которую важно сохранить для будущих поколений. Людям бывает сложно расстаться с семейными архивами, но именно так частная память становится частью общей истории города и края», – рассказала Надежда Лопатина.

В качестве примера она привела недавнее поступление документов поэта, писателя и краеведа Геннадия Николаевича Синицкого. Хотя он проживает в Невеле, его материалы имеют большую ценность и для великолукской истории.

Чтобы передать документы, достаточно прийти в отделение архива и обсудить состав материалов со специалистами – они помогут оформить передачу и расскажут, какие документы особенно востребованы. При этом сотрудники архива консультируют и по вопросам сохранности семейных архивов: подскажут, как правильно хранить письма, фотографии и рукописи, чтобы те сохранились как можно дольше.

Для работы с уже имеющимися фондами по-прежнему открыт читальный зал: предварительная запись – по телефону (8 811-53) 3-80-58. Для удалённого поиска можно использовать онлайн-путеводитель по фондам: в нём представлены оцифрованные описи, которые помогают заранее определить, есть ли в архиве нужные материалы.

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