Паломническую поездку на Талабские острова организуют 21 октября

21:03, 18 октября 2026, ПАИ

Паломническая служба Псковской епархии «Вольный странник» организует поездку на Талабские острова 21 октября – в день памяти преподобного Досифея Верхнеостровского, ученика преподобного Евфросина Псковского. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Паломники отправятся на остров Верхний (имени Белова), где жил и совершал свои духовные подвиги святой. В программе Божественная литургия, праздничная трапеза при храме и прогулка по острову с посещением Досифеевой горки и заповедных лесов.

Затем участники поездки переправятся на остров Залита. Там они посетят храм Святителя Николая Чудотворца, могилу и домик старца протоиерея Николая Гурьянова.

Автобус отправится из Пскова в 08:30 от площади Ленина, 1. До пристани в Большой Толбе паломники доедут на автобусе, а между островами будут перемещаться на катере.

Подробности можно узнать в паломнической службе «Вольный странник» по телефонам 8-921-703-03-33 и 8-921-000-70-33.