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На принудительное лечение отправили псковского подростка, надругавшегося над двумя детьми

На принудительное лечение в психиатрическую клинику отправил суд 15-летнего жителя Псковской области, который надругался над двумя детьми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

19 и 20 октября 2018 года подросток дважды приходил в дом к детям, пока их родители отсутствовали, и совершал насильственные действия сексуального характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, подросток страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость. Сейчас к нему продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые с момента задержания.

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