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Общество

Соглашение о взаимодействии заключила Псковская область с Россотрудничеством

Псковская область и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) заключили соглашение о взаимодействии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, документ подписали губернатор Михаил Ведерников и руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова на площадке Петербургского международного экономического форума – 2019 7 июня.

Элеонора Митрофанова отметила, что Псковская область — это приграничный регион, поэтому в сфере международного гуманитарного сотрудничества есть много возможностей. «Мы также будем оказывать содействие тому, чтобы великие псковские монастыри были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — добавила она.

Михаил Ведерников констатировал, что регион граничит с Белоруссией и странами Прибалтики, и взаимодействие с Россотрудничеством даст дополнительную возможность продвинуть туристический, культурный, экономический потенциал Псковской области. Он подчеркнул, что у Россотрудничества есть широкая партнерская сеть за рубежом. «Наше первое совместное мероприятие будет совсем скоро, в конце июня — участие в 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени в городе Пскове», — сообщил губернатор.

Подписанное соглашение будет направлено на развитие международных связей региона в научно-технической, образовательной, культурной и экономической сферах. В частности, планируется популяризация, продвижение и поддержка русского языка в иностранных государствах, привлечение иностранной молодежи для обучения в профессиональных образовательных учреждениях, в вузах, находящихся на территории Псковской области.

Также будут организованные краткосрочные ознакомительные поездки молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств в Псковскую область. Соглашение подразумевает и сотрудничество с объединениями соотечественников за рубежом.

Предполагается проведение семинаров, круглых столов, выставок и презентаций социально-экономического, научно-образовательного и туристского потенциала Псковской области. Пройдут тематические праздники и фестивали, направленные на популяризацию и продвижение культурного разнообразия региона в странах, где представлено Россотрудничество.

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