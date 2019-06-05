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Сигареты на полмиллиона рублей спрятали злоумышленники в грузовых вагонах

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Псковской области на железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в результате досмотра грузового состава в двух вагонах нашли посторонние предметы. По документам из России за границу везли сыпучий груз. Но при досмотре были найдены брикеты, упакованные в полиэтилен.

Вагоны отцепили и отправили на тщательный досмотр с участием сотрудников таможни и в присутствии представителей грузоотправителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Внутри оказались около 6800 пачек сигарет производства одной из бывших союзных республик. Приблизительная стоимость партии оценена в 480 тысяч рублей.

Все сигареты были переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.

Специалисты сейчас устанавливают причастных к организации незаконного провоза табачных изделий через государственную границу.

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