Годовалый ребёнок чуть не захлебнулся в тазу с водой во дворе дома
Годовалый ребёнок чуть не захлебнулся в тазу с водой во дворе дома, из-за чего был госпитализирован в медучреждение в тяжёлом состоянии. Сотрудники Курчатовского следственного отдела СУ СК по Курской области возбудили уголовное дело из-за оставления ребёнка в опасности, пишет региональное информационное агентство «Курск».
По версии следствия, младенец окунулся головой в металлический таз, заполненный водой. В таком виде его нашли родственники и, вытащив ребёнка, передали его для оказания медицинской помощи.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Приставы взыскали с жительницы Пустошкинского района более 77 тысяч рублей за неоплаченные штрафы
Мошенники под разными предлогами выманили у жителей Псковской области больше миллиона рублей