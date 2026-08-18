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Происшествия

Годовалый ребёнок чуть не захлебнулся в тазу с водой во дворе дома

Годовалый ребёнок чуть не захлебнулся в тазу с водой во дворе дома, из-за чего был госпитализирован в медучреждение в тяжёлом состоянии. Сотрудники Курчатовского следственного отдела СУ СК по Курской области возбудили уголовное дело из-за оставления ребёнка в опасности, пишет региональное информационное агентство «Курск».

Фото: СУ СК по Курской области

По версии следствия, младенец окунулся головой в металлический таз, заполненный водой. В таком виде его нашли родственники и, вытащив ребёнка, передали его для оказания медицинской помощи.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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