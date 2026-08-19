Полиция разыскивает обвиняемого в краже псковича

12:03, 19 августа 2026, ПАИ

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району разыскивает 56-летнего Сергея Парфенюка, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК России («Кража»).

«Сергей Парфенюк скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в розыск», – отметили в ведомстве.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Парфенюка, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05 или 102, 112.