В Пскове на пешеходном переходе Volkswagen сбил 18-летнего молодого человека
Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 18-летнего молодого человека на пешеходном переходе около рынка на перекрёстке улиц Алмазной и Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
Пострадавшего госпитализировала бригада медицины катастроф. На месте работают спасатели АСС и бригада медицины катастроф.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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