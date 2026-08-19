В Пскове на пешеходном переходе Volkswagen сбил 18-летнего молодого человека

12:39, 19 августа 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 18-летнего молодого человека на пешеходном переходе около рынка на перекрёстке улиц Алмазной и Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ







Пострадавшего госпитализировала бригада медицины катастроф. На месте работают спасатели АСС и бригада медицины катастроф.

Обстоятельства происшествия выясняются.