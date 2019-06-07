Транзит телят без воды и корма запретили в Псковской области

12:48, 07 июня 2019, ПАИ

6 июня на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз 42 телят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Крупный рогатый скот перевозили из Белоруссии в Краснодарский край без ветеринарных сопроводительных документов и средств идентификации - ушных бирок, клейм, выщипов, подтверждающих происхождение животных и благополучие местности, из которой их вывозят. Кроме того, зафиксированы нарушения ветеринарно-санитарных правил: телята находились в кузове автомобиля, поделённом на два яруса, без питьевой воды и корма.

Оформлен акт о возврате животных в Белоруссию.