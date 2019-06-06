Областная спартакиада пенсионеров проходит в Пскове

16:04, 07 июня 2019, ПАИ

С 6 по 8 июня в Пскове проходит VI Спартакиада пенсионеров региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по спорту Псковской области.

Спартакиада включает состязания по шести видам спорта - легкой атлетике, плаванию, дартсу, настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам.

В соревнованиях принимают участие свыше 100 любителей здорового образа жизни из муниципалитетов области. По итогу турнира будет сформирована сборная команда Псковской области для участия в VI Спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет с 24 по 27 августа в Уфе.