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Спорт

Областная спартакиада пенсионеров проходит в Пскове

С 6 по 8 июня в Пскове проходит VI Спартакиада пенсионеров региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по спорту Псковской области. 

Спартакиада включает состязания по шести видам спорта - легкой атлетике, плаванию, дартсу, настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам.

В соревнованиях принимают участие свыше 100 любителей здорового образа жизни из муниципалитетов области. По итогу турнира будет сформирована сборная команда Псковской области для участия в VI Спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет с 24 по 27 августа в Уфе.

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