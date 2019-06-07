О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области

14:23, 07 июня 2019, ПАИ

Псковская и Архангельская области согласовали трехлетний план мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества. Подписи под документом поставили губернаторы Михаил Ведерников и Игорь Орлов. Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В подписанном документе указаны конкретные мероприятия, направленные на развитие связей между двумя регионами в торговой и экономической сферах, в области культуры и туризма, агропромышленного комплекса, в образовании и молодежной политике, физической культуре и спорте, в сфере здравоохранения.

«Сегодня мы подписали программу конкретных действий, что позволит нам сотрудничать более предметно», — подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он пояснил, что новый документ - это продолжение работы в рамках соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, которое было подписано в июне 2015 года. С того момента, отметил губернатор, регионы взаимодействовали по самым разным направлениям. Он также заметил, что в ближайшее время и Псковской, и Архангельской области предстоит представлять свои объекты культурного наследия для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что вопрос внутренней кооперации для регионов России сейчас стоит очень остро и надо двигаться вперёд в этом направлении. «Надо решать те задачи, которые интересуют жителей наших областей, находить точки соприкосновения. Мы эти связи отлаживаем как в области потребления, так и в сфере культуры и туризма», — сказал он.

Согласно плану мероприятий, хозяйствующие субъекты двух регионов будут участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях, развивать партнерские отношения между сельскохозяйственными товаропроизводителями, обмениваться опытом в вопросах строительства. Планируется также проводить совместные межрегиональные конференции, семинары, выставки-презентации в лесной отрасли и лесопромышленном комплексе.

Уже сегодня Псковская и Архангельская области сотрудничают в машиностроение, электротехнической и легкой промышленности, производстве строительных материалов, в сфере туризма, где реализуется межрегиональный проект «Серебряное ожерелье России».