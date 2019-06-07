0
17:25
Три туристических автобуса получила Псковская область
17:00
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
16:15
Оранжевый уровень опасности возникновения лесных пожаров прогнозируют для Псковской области
15:22
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
14:59
Участники международного авиаралли Rallye Aéro France приземлятся в Пскове
14:23
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области
12:38
Соглашение о взаимодействии заключила Псковская область с Россотрудничеством
Еще новости
Общество

Трое псковичей на арендованном такси обокрали магазин в Новгородской области

Трое псковичей 20 и 22 лет арендовали такси, чтобы ограбить магазин в поселке Шимск Новгородской области. Об этом пишет портал «Ваши Новости».

Преступников задержали полицейские по дороге в Новгород. В багажнике они обнаружили несколько пакетов с продуктами и средствами ухода за телом. В отделении полиции выяснилось, что псковичи причастны к кражам в городе Сольцы. А при попытке ограбить магазин в деревне Лесной мужчинам помешала продавщица.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Три туристических автобуса получила Псковская область
07 июня 2019
Три туристических автобуса получила Псковская область
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
07 июня 2019
В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром»
Оранжевый уровень опасности возникновения лесных пожаров прогнозируют для Псковской области
07 июня 2019
Оранжевый уровень опасности возникновения лесных пожаров прогнозируют для Псковской области
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
07 июня 2019
Двухлетней Дарине Даниленко из Великих Лук после лучевой терапии стало лучше
Участники международного авиаралли Rallye Aéro France приземлятся в Пскове
07 июня 2019
Участники международного авиаралли Rallye Aéro France приземлятся в Пскове
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области
07 июня 2019
О развитии сотрудничества договорились Псковская и Архангельская области
Соглашение о взаимодействии заключила Псковская область с Россотрудничеством
07 июня 2019
Соглашение о взаимодействии заключила Псковская область с Россотрудничеством
Из-за жары на улицах Пскова плавится асфальт
07 июня 2019
Из-за жары на улицах Пскова плавится асфальт

Идет загрузка...