Трое псковичей на арендованном такси обокрали магазин в Новгородской области

15:09, 07 июня 2019, ПАИ

Трое псковичей 20 и 22 лет арендовали такси, чтобы ограбить магазин в поселке Шимск Новгородской области. Об этом пишет портал «Ваши Новости».

Преступников задержали полицейские по дороге в Новгород. В багажнике они обнаружили несколько пакетов с продуктами и средствами ухода за телом. В отделении полиции выяснилось, что псковичи причастны к кражам в городе Сольцы. А при попытке ограбить магазин в деревне Лесной мужчинам помешала продавщица.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.