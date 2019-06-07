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Общество

До 10 июня на улице Паровозной в Пскове проведут диагностику водопровода и определят срок ремонта

До 10 июня на улице Паровозной в Пскове должна быть проведена диагностика водопровода и определены сроки его ремонта. Такое поручение дал глава администрации Пскова Александр Братчиков директору Горводоканала Константину Болотину в ходе выездного совещания 7 июня. Об этом сити-менеджер написал на своей странице в Instagram.

Александр Братчиков отметил, что совещание проводил по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в связи с поступившим обращением о необходимости восстановить водоснабжение.

Глава администрации Пскова также поручил на время ремонта обеспечить жителей питьевой водой, которую должны приводить ежедневно с 18:00 до 19:00.  

«Дополнительно обсудили необходимость устройства контейнерной площадки для мусора», - добавил Александр Братчиков и сообщил, что в этой связи дал поручение заместителю начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антону Ляугминасу в срок до 17 июня представить варианты решения вопроса.

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