До 10 июня на улице Паровозной в Пскове проведут диагностику водопровода и определят срок ремонта

15:21, 07 июня 2019, ПАИ

До 10 июня на улице Паровозной в Пскове должна быть проведена диагностика водопровода и определены сроки его ремонта. Такое поручение дал глава администрации Пскова Александр Братчиков директору Горводоканала Константину Болотину в ходе выездного совещания 7 июня. Об этом сити-менеджер написал на своей странице в Instagram.

Александр Братчиков отметил, что совещание проводил по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в связи с поступившим обращением о необходимости восстановить водоснабжение.

Глава администрации Пскова также поручил на время ремонта обеспечить жителей питьевой водой, которую должны приводить ежедневно с 18:00 до 19:00.

«Дополнительно обсудили необходимость устройства контейнерной площадки для мусора», - добавил Александр Братчиков и сообщил, что в этой связи дал поручение заместителю начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антону Ляугминасу в срок до 17 июня представить варианты решения вопроса.