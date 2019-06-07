В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром»

17:00, 07 июня 2019, ПАИ

В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) – компании «Экопром». Его официальное открытие на улице Льва Толстого, 3 состоялось 7 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как отметил директор «Экопрома» Сергей Пайст, центр оборудован всем необходимым, чтобы люди могли получить услугу в одном месте, для удобства клиентов здесь действует система электронной очереди. Кроме того, в этом офисе расположился кол-центр.

«Есть аудио-, видеофиксация, чтобы контролировать качество обслуживание, и мы могли оперативно реагировать на какие-то внештатные ситуации», - добавил Сергей Пайст.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



























Он напомнил, что «Экопром» уже 5 месяцев ведёт работу с населением. Директор компании уверен, что единый центр обслуживания упорядочит получение услуг регоператора. «Дальше наша задача - открыть такой центр в Великих Луках, чтобы он также работал и с физическими, и с юридическими лицами», - заявил Сергей Пайст. Он заверил, что если возникнет потребность у населения, то аналогичные центры будут открыты и в других муниципалитетах.

Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.