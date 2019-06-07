Псковские энергетики завоевали «бронзу» на межрегиональных соревнованиях профмастерства

17:11, 07 июня 2019, ПАИ

Команда филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» заняла третье место на соревнованиях профмастерства персонала по ремонту и обслуживанию распредсетей, которые состоялись с 3 по 7 июня в Вологде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Псковскую энергосистему представили работники ПО «Северные ЭС»: мастер участка по эксплуатации воздушных линий Сергей Смирнов, производитель работ Андрей Григорьев и электромонтеры Александр и Никита Егоровы. Руководил командой заместитель главного инженера «Псковэнерго» по производственной безопасности и производственному контролю Алексей Тимофеев.

Первое место на Межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей заняли мурманские энергетики, набрав 1090 баллов. Второе место заняли хозяева соревнований – бригада «Вологдаэнерго» с результатом 1013 баллов. Третье место у «Псковэнерго» - 1007,5 баллов соответственно.

В течение недели команды из семи филиалов Северо-Западного региона прошли семь этапов. Конкурсные задания включали в себя теоретические и практические задачи с элементами повседневной работы энергетиков. Наиболее зрелищными этапами традиционно считаются организация и проведение тушения пожара на комплектной трансформаторной подстанции и этап освобождения пострадавшего (манекена) от действия электрического тока и оказание ему первой помощи. Все испытания псковичи прошли с хорошими результатами, а на этапе «Замена проходного изолятора 10 кВ на КТП – 10/0,4 кВ» сумели набрать 209 баллов при установленном конкурсном максимуме 200 баллов.

Подводя итоги соревнований, первый заместитель Генерального директора – главный инженер «Россети Северо-Запад» Денис Ягодка рассказал, что решением руководства компании победителям в номинациях «Лучший по профессии» и команде-победителю за счет средств компании будет дана возможность получить высшее профильное образование. Кроме того, четырем участникам из команд «Псковэнерго» и «Колэнерго» будет повышен разряд.

Соревнования профессионального мастерства проводятся ежегодно. Подобные тренировки позволяют отработать навыки ликвидации аварийных ситуаций и отключений электроэнергии, а также помогают распространению передового опыта и повышению престижа рабочих профессий.