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Общество

Жители Псковской области могут оплатить налоги на почте сразу при получении письма с уведомлением

«Почта России» продолжает доставлять письма с налоговыми уведомлениями в Псковской области. Оплатить налог на имущество, а также транспортный и земельный налоги можно в почтовом отделении после получения такого письма. Деньги поступят на счёт налоговой службы в режиме реального времени, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Фото: УФПС Псковской области

В этом году более 33 000 налогоплательщиков региона получат налоговые уведомления в бумажных конвертах. Почтальоны доставляют их заказными письмами. Если адресата не окажется дома, сотрудник оставит ему в почтовом ящике извещение на получение заказного письма в почтовом отделении по месту жительства. Невручённые письма хранятся там в течение 30 календарных дней.

«Самый быстрый способ получить на почте письмо с налоговым уведомлением – использовать QR-код из мобильного приложения компании, тогда письмо выдадут за считаные секунды. Если нет возможности получить отправление самостоятельно, то можно воспользоваться другим цифровым сервисом «Почты России» – бесплатно оформить электронную доверенность: в этом случае письмо от налоговой службы сможет получить и оплатить доверенное лицо адресата», – пояснил директор группы регионов Северо-Запад и Центр «Почты России» Александр Вакуленко.

Для оплаты налога на почте нужно передать уведомление оператору, который считает штрих-код с бланка. Заплатить налоги можно и без уведомления. Для этого достаточно назвать сотруднику номер своего ИНН. Кроме этого, оплачивать налоги можно на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала у почтальона.

Напомним, что бумажные налоговые уведомления направляются лишь тем гражданам, которые не пользуются личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС.

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