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Общество

Определены лауреаты премии администрации Псковской области в области культуры и искусства

Администрация Псковской области определила лауреатов шести основных и пяти дополнительных премий за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2018 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, распоряжение было принято на основании протокола заседания комиссии при администрации Псковской области по премиям.

Лауреатами основных премий администрации стали:

В области литературы: поэт, прозаик, член Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Ирена Панченко за книги «Звезды падают в августе», «Ветры надежды», «На бесконечности дороги», «Детства чудная страна».

В области журналистики: шеф-редактор группы радиовещания службы информационных программ телевидения и радиовещания ГТРК «Псков» Нина Витковская за телерадиопроект «В Рифму».

В области музыкального искусства: руководители образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь» Детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки Елена Цыганкова и Оксана Рахманова за цикл патриотических песен для детей «Ты — Россия!».

В области изобразительного искусства: художник, член Союза художников России Сергей Семенов за серию работ «Любимый край».

В области театрального искусства: коллектив Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина — Сергей Чехов, Анастасия Юдина, Борис Никитин, Юрий Новохижин, Виктор Яковлев, Надежда Чепайкина, Илона Гончар, Денис Золотарев за спектакль «Река Потудань».

В области сохранения объектов культурного наследия: коллектив авторов Александр Потравнов, Татьяна Хмельник за книгу «Безмолвные стражи прошлого. Монументальные каменные кресты».

Дополнительные премии за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2018 год получили:

В области литературы: поэт, прозаик, член Союза писателей России Сергей Горшков за сборник стихов «Время помолчать», стихотворение «Провинция» из авторского поэтического сборника «Некто…».

В области журналистики: внештатный корреспондент газеты «Великолукская правда» Ольга Конеева за цикл публикаций героико-патриотической и духовно-нравственной тематики в газете «Великолукская правда».

В области изобразительного искусства: художник народных промыслов производственного кооператива «Завод Псковский гончар» Вера Слепнева за чайный набор «Попил иван-чай — забыл про печаль» и художник народных промыслов производственного кооператива «Завод Псковский гончар» Инна Лялина за серию выполненных в технике батик работ, посвященных Псковскому краю.

В области сохранения объектов культурного наследия: коллектив авторов Псковской областной универсальной научной библиотеки Наталья Сергеева, Маргарита Полева, Анна Семенова, Светлана Бакалова за медиа-проект «Псковские пятницы. Старые дома».

Премии администрации Псковской области присуждаются ежегодно за наиболее талантливые, оригинальные произведения в области литературы, музыки, театра, изобразительного искусства, журналистики, архитектуры, сохранения объектов культурного наследия для сохранения и развития творческого потенциала региона.

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