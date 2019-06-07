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Культура

Самые крупные коллективы приедут на Ганзу в Псков из Латвии

Фото: Дарья Хваткова

Самые большие по количеству участников коллективы прибудут в Псков на Ганзейские дни Нового времени из Латвии. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина.

«Среднее количество музыкантов или танцоров в группах, подавших заявки, - 20-30 человек. Но у нас есть и «рекордсмены» - это коллективы из Латвии», - сообщила она.

Так, из Лимбажи приедет 102 человека. Это и исполнители, и танцоры. 100 человек прибудет из Страупе (Латвия). Около 50 человек — коллектив из Цесиса (Латвия).

Татьяна Пустошкина напомнила, что в Латвии был проведен собственный предварительный отбор участников, в Псков делегированы только лучшие музыканты, танцоры и исполнители.

«У большинства коллективов есть свои райдеры на гастролях. Но они, как правило, технические. В них указано только оборудование, которое им необходимо для выступления: количество микрофонов, пюпитры, экраны для видеоряда», - добавила собеседник.

Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Ожидается визит делегаций из ганзейских городов Европы и России. В составы делегаций вошли не только творческие коллективы и мастера, но и представители бизнес-сообщества. Они станут участниками экономического форума.

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