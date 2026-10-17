Никита Михалков предложил создавать в России национальные факультеты кино

21:01, 17 октября 2026, ПАИ

Режиссер Никита Михалков заявил о необходимости создания в России национальных факультетов кино. По его мнению, такие институции должны появляться для каждой республики и национальности, населяющей страну, сообщает ИС «Вести».

Михалков подчеркнул, что инициатива имеет не только профессиональное, но и политическое значение. Он отметил, что у народов, где зарождается собственный кинематограф, он становится важной частью жизни.

Режиссер сравнил такие национальные школы с «бриллиантами в короне государства»: они самостоятельны, но при этом остаются вместе с Россией.