Жителям микрорайона Кресты в Пскове напомнили о противопожарной безопасности

19:30, 07 июня 2019, ПАИ

7 июня сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области совместно с председателем Псковского областного отделения общероссийской общественной организации «ВДПО» провели профилактический рейд по предотвращению пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе мероприятия проведены инструктажи с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в весенне-летний период, эксплуатации бытового газа, электрических приборов.

Рейдом охвачен жилой сектор, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Харченко, Лесная, Кресты ДОС.

Особое внимание было уделено местам проживания многодетных и неблагополучных семей.

В ходе рейда были распространены информационные листовки.