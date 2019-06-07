На семинаре-тренинге в Пскове рассказали, чем домашнее насилие отличается от конфликта

20:11, 07 июня 2019, ПАИ

В Пскове прошел семинар-тренинг, посвященный проблемам профилактики насилия в отношении женщин и детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одним из инициаторов проведения мероприятия стала член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, руководитель Независимого социального женского центра Наталья Васильева. В числе организаторов выступили УМВД России по Псковской области, Областной центр медицинской профилактики и другие организации. На семинар пригласили инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции.

Как свидетельствует статистика, только за последний год в социальный женский центр обратились 187 жительниц области. Все они стали жертвами домашнего насилия. И это лишь малая часть тех, кто постоянно подвергается моральному и физическому воздействию. Данные социологических опросов показывают, что 40 процентов жертв насилия по разным причинам не обращаются в правоохранительные органы. Подчас, из-за материальной и иной зависимости жертвы от насильников. Кто-то из страха, кто-то из-за боязни за детей. А есть и те, кто просто не знают, где искать поддержки.

В рамках встречи участники семинара разбирали виды домашнего насилия. Специалисты Независимого социального женского центра объяснили инспекторам ПДН и участковым, на что следует в первую очередь обращать внимание, когда к ним обращаются за помощью во время семейных ссор. Как отличить, к примеру, проявление домашнего насилия от обычного конфликта? В ходе обучения был развеян не один миф, связанный с этой темой.

Собравшимся были предложены к рассмотрению в малых группах случаи нарушения прав женщин и детей. Итоги данной групповой работы помогли специалистам выработать алгоритм действий в разных кризисных ситуациях. По завершении тренинга участникам выдали сертификаты и информационные материалы по обсуждаемой проблематике.

Отметим, что общественники проводят подобные обучающие семинары со стражами порядка вот уже на протяжении целого ряда лет не только в Пскове, но и в районных центрах области.