«Семейную историю добрых дел» создают псковичи

23:30, 10 октября 2026, ПАИ

Семьи и волонтёры в рамках проекта «Семейные истории добрых дел» посетили организацию «Экобаза» и помогли подготовить вторсырьё к переработке. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Участники рассортировали крышки от пластиковых бутылок по цветам и типам. Организаторы напоминают, что внести вклад в экологию может каждый: для этого нужно собрать вторсырьё и привезти его на «Экобазу». Уточнить, что именно принимает организация, можно в группе «Экобаза Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Следующая встреча пройдёт в ближайшую субботу. На этот раз запланирован творческий мастер-класс, тему которого организаторы объявят позже.

Проект реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.