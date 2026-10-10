Александр Сорокин обсудил развитие среднего профобразования с преподавателем Опочецкого колледжа

22:55, 10 октября 2026, ПАИ

Вопросы развития среднего профессионального образования и значимость педагогических конкурсов обсудил министр образования Псковской области Александр Сорокин на встрече с преподавателем Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Светланой Константиновой. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Педагог представляла регион в финале Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». По итогам соревнований Светлана Константинова вошла в двадцатку лучших в номинации «Призвание» и получила сертификат на 100 тысяч рублей на обучение в Академии Эдюсон.

«Я поздравляю и благодарю Вас за то, что представляли наш регион на таком высоком уровне. Конкурсы профессионального мастерства – это не просто соревнование, а важный этап развития качеств и компетенций педагогов, которые затем передают свои знания студентам», – отметил Александр Сорокин.

Итоговые состязания участников прошли в Новом Уренгое. За звание лучшего мастера боролись 89 финалистов. По итогам первого тура конкурса педагоги представили свои лучшие образовательные кейсы и провели открытые занятия. Участники также проходили испытания, направленные на повышение интереса молодёжи к профессиям.

В свою очередь Светлана Константинова поделилась эмоциями и впечатлениями о финале.

«Многие думают, что «Мастер года» – это только про станки, сварочные аппараты или программирование. Но я рада доказать, что дошкольное образование – тоже высокое мастерство. Именно здесь закладывается фундамент личности будущего профессионала. Я увожу с конкурса не только диплом номинанта и звание финалиста, но и уверенность, что труд воспитателя так же важен для экономики региона, как и работа других специалистов», – сказала она.

Светлана Михайловна Константинова работает в системе среднего профессионального образования 35 лет. В Опочецком индустриально-педагогическом колледже она обучает будущих воспитателей детских садов.

«Я 35 лет работаю в системе среднего профессионального образования. Спасибо организаторам конкурса за то, что мы можем показать свои новые методики, быть собой – творческими, увлечёнными. Спасибо за доверие и признание!» – добавила педагог.

Напомним, конкурс «Мастер года» проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Организаторами выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.