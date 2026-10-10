Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Сорокин обсудил развитие среднего профобразования с преподавателем Опочецкого колледжа

Вопросы развития среднего профессионального образования и значимость педагогических конкурсов обсудил министр образования Псковской области Александр Сорокин на встрече с преподавателем Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Светланой Константиновой. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Фото: министерство образования Псковской области

Педагог представляла регион в финале Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». По итогам соревнований Светлана Константинова вошла в двадцатку лучших в номинации «Призвание» и получила сертификат на 100 тысяч рублей на обучение в Академии Эдюсон.

«Я поздравляю и благодарю Вас за то, что представляли наш регион на таком высоком уровне. Конкурсы профессионального мастерства – это не просто соревнование, а важный этап развития качеств и компетенций педагогов, которые затем передают свои знания студентам», – отметил Александр Сорокин.

Итоговые состязания участников прошли в Новом Уренгое. За звание лучшего мастера боролись 89 финалистов. По итогам первого тура конкурса педагоги представили свои лучшие образовательные кейсы и провели открытые занятия. Участники также проходили испытания, направленные на повышение интереса молодёжи к профессиям.

В свою очередь Светлана Константинова поделилась эмоциями и впечатлениями о финале.

«Многие думают, что «Мастер года» – это только про станки, сварочные аппараты или программирование. Но я рада доказать, что дошкольное образование – тоже высокое мастерство. Именно здесь закладывается фундамент личности будущего профессионала. Я увожу с конкурса не только диплом номинанта и звание финалиста, но и уверенность, что труд воспитателя так же важен для экономики региона, как и работа других специалистов», – сказала она.

Фото: министерство образования Псковской области

Светлана Михайловна Константинова работает в системе среднего профессионального образования 35 лет. В Опочецком индустриально-педагогическом колледже она обучает будущих воспитателей детских садов.

«Я 35 лет работаю в системе среднего профессионального образования. Спасибо организаторам конкурса за то, что мы можем показать свои новые методики, быть собой – творческими, увлечёнными. Спасибо за доверие и признание!» – добавила педагог.

Напомним, конкурс «Мастер года» проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Организаторами выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

10 октября 2026

Александр Сорокин обсудил развитие среднего профобразования с преподавателем Опочецкого колледжа
10 октября 2026

Медальон пропавшего без вести Василия Булгакова нашли участники «Студенческой Вахты Памяти»
10 октября 2026

V фестиваль «Праздник клюквы» прошёл в Пыталово
10 октября 2026

Турнир по нардам прошёл в Пскове
10 октября 2026

Великолукская семья Донец удостоена ордена «Родительская слава»
10 октября 2026

Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями военного городка в Крестах
10 октября 2026

Выставка работ Никиты Цыцина открылась в «Михайловском»
10 октября 2026

Победителей конкурса «Этнокультурный арт-сезон в детском саду» наградили в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...