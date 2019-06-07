В Великих Луках коллективы наградили за активное участие в субботниках

20:23, 07 июня 2019, ПАИ

Сегодня, 7 июня, в администрации города Великие Луки в торжественной обстановке руководителям предприятий, трудовым коллективам, принявшим наиболее активное участие в организации и проведении массовых субботников, вручили благодарности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Перед процедурой награждения к присутствующим обратился и.о. первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре Юрий Власюк. Он отметил, что этот год стал рекордным по количеству участников весеннего месячника по благоустройству.

«С каждым годом число активных горожан, трудовых коллективов, желающих внести свой вклад в благоустройство города, растет. В этом году около 30000 человек вышли на уборку общегородских территорий. Все те, к кому мы обращаемся, всегда включаются в работу», - сказал Юрий Власюк.

В свою очередь, и.о. главы администрации города Юлия Ярышкина поблагодарила руководителей предприятий, организаций и учреждений не только за вклад в наведение чистоты и порядка в городе, но и за пример, который подается подрастающему поколению, а также выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в этом направлении.

Благодарностями за активное участие в организации субботников и выделение техники для вывоза мусора с общегородских территорий в процессе весеннего месячника по благоустройству были награждены: генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков, директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов, директор МУП «Тепловые сети» Виктор Каменский, директор великолукского завода «Транснефтемаш» АО «Транснефть – Верхняя Волга Олег Нестер, президент ООО «Строительная компания «Стройинвест» Анатолий Тулькин, директор МП «Спецавтохозяйство» Алексей Петров, директор МП «Зеленхоз» Армен Григорян, директор ООО «Стройсам» Анатолий Иванов, генеральный директор ООО «Велмаш-Сервис» Сергей Сергиенков, генеральный директор ООО «Новый дом» Андрей Ижевский, генеральный директор ООО «Экологистика» Вячеслав Волынцев.

За активное участие в уборке городских территорий благодарности администрации города были вручены трудовым коллективам управления образования, комитета культуры, МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация», МУП «ЕРКЦ», комитета по физической культуре и спорту, ООО «Управляющая компания» «ТЦ «Апельсин», а также ФГБОУ ВП «Великолукская ГСХА», филиала ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», ГБПОУ ВПК «Великолукский политехнический колледж».

Кроме того, за проведение субботников на дополнительных территориях, не входящих в границы обслуживания, персональными благодарностями награждены: директор ООО «Управляющая организация Южный микрорайон», УО «Южное» Светлана Красильникова, генеральный директор ООО «УК - Северный микрорайон», ООО «УК Дружба» Татьяна Пермиловская, генеральный директор ООО «УО Центральное» Лариса Богданова, генеральный директор ООО «УО Управдом» Андрей Андреев, директор ООО «Управляющая организация - Радист», МП «Радист» Любовь Аввакумова, генеральный директор ООО «ЛукиСтрой – 17», ООО «ЖЭО г. Великие Луки» Павел Савенков.

Напомним, что весенний месячник по благоустройству территории муниципального образования «Город Великие Луки» проходил в период с 1 апреля по 20 мая. В ходе него были проведены мероприятия по санитарной очистке, озеленению и благоустройству городских территорий. Итоги работы подведены 21 мая на общегородском совещании с руководителями предприятий и организаций всех форм собственности, структурных подразделений городской администрации.