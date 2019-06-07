Освещение пешеходных переходов установили в нескольких деревнях Псковского района

10:21, 08 июня 2019, ПАИ

В нескольких деревнях Псковского района завершились работы по устройство освещения наземных пешеходных переходов на автомобильных дорогах регионального значения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете Псковской области по транспорту.

Монтаж светильников выполнен деревнях Гверздонь и Красиковщина на дороге Малая Толбица - Гверздонь – Мельницы, в деревне Спасовщина на дороге Лочкино – Спасовщина. При установке освещения были применены новейшие энергоэффективные технологии.

Мероприятия по обустройству искусственного освещения проводились в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и они будут продолжены, отметили в комитете.

В Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет направлено почти 450 млн рублей. Средства получать пять муниципалитетов: Псков, Псковский, Островский, Палкинский и Печорский районы.